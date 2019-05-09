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En ucuz uçak bileti bakın hangi günlerde satılıyor?

Bilet alımında günlerin hatta saatlerin bile fark ettiğini belirten online seyahat markası biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik,“Uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek, hafa sonu seyahat etmekten daha avantajlı. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih ederek daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz’’ dedi.

En ucuz uçak bileti bakın hangi günlerde satılıyor?
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Yaz tatili için hazırlıklar başladı. Bir tatilin ilk adımı olan seyahat biletleri konusunda vatandaşlar, hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi online kanallar aracılığıyla bilet fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Bu konuda birkaç tüyo hayat kurtarıcı olabiliyor.

Sabah Yerine Akşam Uçun

Uçakla seyahat eden yolcuların en çok dikkat ettiği konuların başında ucuz uçak biletini tercih ettiklerini belirten Çelik, " Özellikle yılbaşı, resmi tatiller ve yaz döneminde bilet fiyatları oldukça pahalı oluyor. Uygun uçak biletini satın alabilmek için sabah yerine akşam uçuşlarına rezervasyon yapmalarını öneriyorum. Uçuşunuz yurt içine olacaksa cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının. 2018'de en pahalı yurt içi uçak bileti Cuma günleri satıldı. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz. Yurt dışına bilet almak için en doğru zaman Ocak ayı. Yaptığımız analizlere göre en ucuz yurt içi uçak biletleri Mart ayında satılırken, en pahalı yurt içi biletleri Ağustos ayında satıldı"diye konuştu.

Saatlerin Önemi Büyük

Tatil planının son güne bırakılmasının çok kötü bir tercih olacağını söyleyen biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, bu tercihin hem bütçe hem de seyahat açışından sıkıntı çıkaracağının altını çizdi. Zamanlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, günlerin hatta saatlerin bile fiyatları etkilediğini söyledi. Çelik sözlerine şöyle devam etti:“Doğru plan ile fiyat ve tatil açışından güzel bir tatil yapabilirsiniz.Bayram ve tatillerde biletler hızlıca tükeniyor. Bu yüzden özellikle uzun tarihli bayram/resmi tatillerde biletinizi günler öncesinden almanız gerekiyor. 2018 yılında yurtiçi uçuşlarında en uygun bilet 23.00 ile 00.00 arasında, yurtdışı uçuşlarında ise en ucuz bilet 03.00 ile 04.00 arasında satıldı.”

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