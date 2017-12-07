En uzak kara delik keşfedildi

ANKARA (AA) - Gök bilimciler, süper kütleli kara delik keşfetti.

Gemini Kuzey Gözlemevi ile ABD Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Wise teleskobu sayesinde keşfedilen kara deliğin, 13 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu ve Büyük Patlama'dan 690 milyon yıl sonra gözlendiği belirtildi.

Bilim adamları, "en uzaktaki canavar kara delik" olarak adlandırılan gök cisminin kütlesinin Güneş'inkinin yaklaşık 800 milyon katı olduğunu ifade etti.

Kara deliğin evrenin oluşmasından çok kısa süre sonra bu büyüklüğe erişmesinin şaşırtıcı ve süper kütleli kara deliklerin gelişimiyle ilgili teorilere meydan okur nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz



