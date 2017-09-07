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En uzun sahil şeridinde tarih ve doğa yolculuğu

- Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Muğla, ziyaretçilerini, aralarında antik kentlerin de bulunduğu ören yerleriyle, el değmemiş koylarıyla tarih ve doğa yolculuğuna çıkarıyor - Muğla Valisi Civelek: "Muğla, bin 400 kilometrelik sahil bandının olması, 131 koyda yapılan günübirlik tekne turları ve mavi yolculukla, ziyaretçilere eşsiz tatil, gezi olanağı sunuyor. 131 koyda geceleyen yerli ve yabancı binlerce yat bulunuyor" - "El değmemiş koylarda doğayla iç içe zaman geçirme şansını elde eden misafirlerimiz, mavi ve yeşilin çeşitli tonları arasında denizin, doğanın keyfini çıkarabildiği gibi bu eşsiz deneyimle huzuru her an hissedebiliyor"

En uzun sahil şeridinde tarih ve doğa yolculuğu

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Muğla, aralarında antik kentlerin de bulunduğu ören yerleriyle, el değmemiş koylarıyla ziyaretçilerine tarih ve doğa yolculuğuna çıkma imkanı sağlıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, sahip olduğu değerleriyle "Yeryüzü Cenneti" olarak tanımlanan Muğla'nın, kıyılar boyunca yeşil ile mavinin iç içe olduğu eşsiz güzellikte koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin deniz turizmiyle her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini belirten Civelek, koylarda yapılan mavi yolculuğun turistlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını vurguladı.

Şehrin diğer turizm bölgelerinden farklı olarak deniz turizmindeki farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Esengül Civelek, "Muğla, bin 400 kilometrelik sahil bandının olması, 131 koyda yapılan günübirlik tekne turları ve mavi yolculukla, ziyaretçilere eşsiz tatil, gezi olanağı sunuyor. 131 koyda geceleyen yerli ve yabancı binlerce yat bulunuyor." dedi.

Mavi yolculukta Bodrum, Gökova Körfezi, Fethiye, Hisarönü Körfezi, Marmaris, Dalyan ve Göcek'in en fazla kullanılan rotalar olduğuna değinen Civelek, yerli ve yabancı turistlerin yeşil ile maviyi kucaklayan bakir koyları keşfettiğini dile getirdi.

- "Ege ve Akdeniz'in en güzel kıyılarını keşfedebiliyor"

Vali Civelek, bölgede günübirlik tur yapan teknelerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlimizde hizmet veren 437 günübirlik tekneyle her gün binlerce kişi turlara katılarak, Ege ve Akdeniz'in en güzel kıyılarını keşfedebiliyor. El değmemiş koylarda doğayla iç içe zaman geçirme şansını elde eden misafirlerimiz, mavi ve yeşilin çeşitli tonları arasında denizin, doğanın keyfini çıkarabildiği gibi bu eşsiz deneyimle huzuru her an hissedebiliyor. Kısacası bölgemizde gerek günübirlik tekne turları, gerekse yatlarla gerçekleştirilen mavi yolculuk turistlere unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Bu yönüyle bölgemizde her geçen yıl hem mavi yolculuk hem de günübirlik tur teknesi anlamında turizm faaliyetine katılanların sayısı artmaktadır."

- Denizle iç içe geçen ören yerlerine ziyaret

Kentteki 195 ören yerinden 22'sinin düzenlenerek ziyarete açıldığını aktaran Esengül Civelek, denizle iç içe geçen antik kentlerin ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşattığını bildirdi.

Özellikle denizle iç içe Knidos, Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası'nda bulunan Kedrai, Dalyan Kanallarının kıyısında bulunan Kaunos ile Stratonekeia antik kentlerinin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldığını ifade eden Civelek, "Muğla'da 5 arkeoloji müzemiz var. Türkiye'nin tek su altı arkeoloji müzesi Bodrum'da. Düzenlenmiş 22 ören yerimiz ziyarete açık. Halen devam eden 10 kazımız bulunuyor. Bu kazılardaki çalışmalar arttıkça, buraya gelen ziyaretçi sayıları da artmakta." diye konuştu.

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Antik KentKıyı şeridiMuğlaTurizmVali Esengül Civelek
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