"En verimlisini arayan" çiftçi 32 çeşit tohumu gözlüyor

EDİRNE (AA) - Edirneli üretici Ahmet Yürük, bölge topraklarına en uygun buğday ve ayçiçeği çeşitlerini bulmak için 27 çeşit buğday ve 5 çeşit ayçiçeği deneme ekimi yaptı.

Edirne'nin Küçükdöllük köyünde yaşayan ve hayatını tarımsal çalışmalara adayan Yürük, haftada 3 gün tarlalarını ziyaret ederek çeşitlerin başak, yaprak ve boylarını inceliyor, hastalıklara ve yabani otlara karşı dayanma güçlerini not ediyor.

Çalışma ofisinde tohumları inceleyen Yürük, ektiği çeşitlerin toprak ve iklim şartları karşısındaki durumlarını da bir ziraat mühendisi gibi araştırıyor.

Üretici Yürük, yaptığı çalışmalardan mali bir beklentisi olmadığını ve çalışmalarını gönüllü olarak yaptığını söyledi.

Emekli olduktan sonra tarımsal faaliyetlere ağırlık verdiğini, bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Yürük, "30 yıldır tarımla uğraşıyorum. 2008 yılında öğretmenlikten emekli olduktan sonra tarım çalışmalarına yöneldim. Bu arada buğday ve ayçiçeği üzerine tohum, ilaç ve gübre denemeleri yapıyorum." dedi.

Bu yıl 27 dönümlük alanda 27 çeşit buğday denemesi yaptığını belirten Yürük, şunları kaydetti:

"Hasat sonrasında alacağımız verim ve kalite oranlarına göre ektiğimiz çeşitler arasından topraklarımıza en uygun çeşitleri seçmeye çalışacağız. Türkiye olarak geçtiğimiz yıllarda buğday anlamında kendimize yeten bir ülkeydik. Son yıllarda dışarıdan buğday ithal etme durumunda kaldık. O yüzden de verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyorum. Edindiğim bilgi ve tecrübeyle çiftçilerimize katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Çiftçilerimize de tavsiyem ekim öncesi toprak tahliliyle yola çıkmalılar. Tohum seçimi ve toprak hazırlığı çok önemli. Bunların ardından gübreleme ve ilaçlama süreçleri çok önemli."

Yürük, 27 çeşit buğdayın yanı sıra 8 dönümlük tarlasına 5 çeşit ayçiçeği deneme ekimi yaptı.

Ayçiçeğinin bölge çiftçisi için önemli olduğunu ifade eden Yürük, "Yaptığımız deneme ekimleriyle çeşitlerin farklı özelliklerini, hastalıklara dayanma durumlarını görüyoruz. Şu an itibarıyla ektiğim 5 çeşit de gayet iyi görünüyor. Hasattan sonra her çeşidin ayrı ayrı verimine bakacağız. Laboratuvarda yağ oranlarını ölçeceğiz. Aldığımız sonuçlara göre değerlendirmemizi veriler ışığında yapacağız. Ben gönüllü olarak araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum." diye konuştu.

