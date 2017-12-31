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Endonezya 2018'e coşkulu girdi

- Başkent Cakarta’da yüz binlerce kişi, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı

Endonezya 2018'e coşkulu girdi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da halk, yeni yıla büyük coşkuyla girdi.

Başkentin merkezi noktalarından Bundaran HI Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde 2018'i karşıladı.

Kentte, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Anıtı, liman bölgesindeki Ancol ve kültür parkı Taman Mini’de de havai fişek gösterileri yapılırken, yeni yıl kutlamaları çerçevesinde çeşitli müzik ve dans performansları sergilendi.

Cakarta Valiliğinin daha önce belirlediği noktalarda yeni yıl kutlamaları yapılırken, kutlama alanlarına çıkan bazı yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis, yeni yıl kutlamalar için halkın toplandığı alanların yanı sıra alışveriş merkezleri ve işlek caddelerde geniş güvenlik önlemi aldı.​

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTaman Mini
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