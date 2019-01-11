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Endonezya Çinli yatırımcıları bekliyor

CAKARTA (AA) - Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, yerel şirketlerle ortaklık kurmaları için Çinli yatırımcıları ülkeye davet etti.Bakan Pandjaitan, yaptığı yazılı açıklamada, dün başkent Cakarta'da, ülkedeki...

Endonezya Çinli yatırımcıları bekliyor
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CAKARTA (AA) - Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, yerel şirketlerle ortaklık kurmaları için Çinli yatırımcıları ülkeye davet etti.

Bakan Pandjaitan, yaptığı yazılı açıklamada, dün başkent Cakarta'da, ülkedeki yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarıyla ilgili olarak çok sayıda Çinli yatırımcı ile toplantı yaptığını belirtti.

Pandjaitan, Çinli yatırımcıları, özellikle Sulawesi Adası'ndaki özel ekonomik bölge olan Morowali Sanayi Parkı'nda yatırıma ve iş birliğine davet ettiğini aktardı.

Açıklamada, hükümetin yerel ortaklar ile iş birliği yapması koşuluyla yabancı şirketlerin yatırımlarını kolaylaştırma konusunda destek sunacağına işaret eden Pandjaitan, iş birliğinin karşılıklı fayda sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Yerel ortaklarla iş birliğinin sanayi ile sınırlı olmadığını vurgulayan Pandjaitan, Pekin'deki Çinghua Üniversitesinin de Morowali Sanayi Parkı'nda araştırma merkezi kurmak istediğini ve bu merkezin gelişiminin yerel üniversiteleri de kapsayacağını kaydetti.

Öte yandan, Pandjaitan 2017'de Çin'e yaptığı ziyarette, ülkesi için nükleer, demir yolu, liman ve altyapı alanlarında Çin'e yatırım önerileri sunmuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de yaklaşık 59 milyar dolara ulaşmış, Çin, Endonezya'nın en büyük ticari ortağı haline gelmişti.



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çinEndonezyaYatırım
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