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Endonezya otomotivde 900 milyon dolarlık yatırım bekliyor

CAKARTA (AA) - Endonezya, otomotiv sanayinde 900 milyon dolarlık yabancı yatırım bekliyor.Kompas gazetesinin haberine göre, Sanayi Bakanı Airlangga Hartarto, Asya ve Avrupa ülkelerinden bazı yatırımcıların otomotiv sektöründe ülkeye 900 milyon...

Endonezya otomotivde 900 milyon dolarlık yatırım bekliyor
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CAKARTA (AA) - Endonezya, otomotiv sanayinde 900 milyon dolarlık yabancı yatırım bekliyor.

Kompas gazetesinin haberine göre, Sanayi Bakanı Airlangga Hartarto, Asya ve Avrupa ülkelerinden bazı yatırımcıların otomotiv sektöründe ülkeye 900 milyon dolarlık yatırım taahhüdü olduğunu belirtti.

Yatırımın yapılacağı ülke ya da firma isimlerine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Hartarto, yatırım sonucunda oluşacak üretimin yüzde 50'sinin ihraç edileceğini, geri kalanın ise iç piyasaya sürüleceğini dile getirdi.

Ülkede üretilen lastik ve cam gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu ürünler konusunda yatırımcıların Endonezya'ya güven duyduğunu ifade eden Hartarto, sanayideki yatırımların, ithalata olan bağımlılığı azaltması ve istihdam oluşturmasının da önemine değindi.

Otomotiv sanayinde üretilen araçların Filipinler, Suudi Arabistan ve Vietnam'a ihraç edildiği Endonezya'da, bu yıl için tamamı ülke içi üretim ile yapılan 400 bin aracın ihraç edilmesi hedefleniyor.

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EndonezyaOtomotiv SektörüYatırım
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