"Endonezya, Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyor"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Savunma Genel Direktörü Sutrimo Sumarlan, Endonezya'nın, Türkiye'yi yakın müttefik ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Sumarlan, Endonezya ve Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başkent Cakarta'da Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sumarlan, ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle savunma endüstrisi alanında Türkiye’yi yakın müttefik ve stratejik bir ortak olarak gördüklerini ifade ederek, benzer şekilde Türkiye'nin de Endonezya’yı stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

Demir'in ziyaretinde, savunma alanında tarafların daha önce anlaşmaya vardıkları iş birliklerinin karşılıklı yararına ve bu süreçte elde edilen gelişmelerin ele alındığını dile getiren Sumarlan, her iki ülkenin savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünlere ilişkin tanıtım ve bilgi alışverişinde bulunulduğu bilgisini paylaştı.

-"KAPLAN MT" gelecek yıl askeri törende sergilenecek

Türkiye ve Endonezya’nın ortak geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank "KAPLAN MT" prototipinin ilerleme raporunu da değerlendirdiklerini belirten Sumarlan, bitim aşamasında olan ve Endonezya tarafında üretimi yapılan tank prototipi ile "KAPLAN MT"nin gelecek yıl ekim ayında düzenlenecek askeri geçit töreninde sergileneceğini kaydetti.

Sumarlan, ayrıca orta ağırlık sınıfı tank üretimi teknolojisinin tamamıyla kavranması yönünde Türkiye’nin Endonezya'ya yakın ilgi gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye’nin denizaltı tasarımı ve teknolojisi, ortak üretim ve teknoloji transferi gibi konularda da iş birliği teklifleri olduğunu ekledi.

Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayisi alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Endonezya'yı ziyaret eden Demir, Endonezya Savunma Genel Direktörü Sumarlan ile bir araya gelmişti.

İki ülke, Endonezya'daki devlet şirketi Pindad ile Türkiye'deki FNSS Savunma Sistemleri arasında orta büyüklükte tank üretimi için iş ortaklığı kararı almıştı. Tankların prototipini ekim ayında açıklayacak Pindad, 2018 yılının sonuna kadar 20 tank üretmeyi hedefliyor.

FNSS'nin Pindad ile ortak çalışmayla gerçekleştirdiği "KAPLAN MT", mayıs ayındaki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2017) ilk kez görücüye çıkmıştı.



