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Endonezya Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı açıldı

- Türk organizasyon şirketinin düzenlediği fuara, Türk şirketlerinin de bulunduğu 75 yabancı firma katılıyor - Fuarın organizasyonunu yapan TG Expo Uluslararası Fuarcılık Yöneticisi Gönül Akyıldız: - "Başarılı bir fuar geçirebilirsek önümüzdeki yıllarda Endonezya'nın, mermer sektörünün önemli merkezi haline gelebileceğini düşünüyoruz"

Endonezya Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı açıldı
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CAKARTA (AA) - Endonezya'da Türk organizasyon şirketinin düzenlediği Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ziyaretçilere açıldı.

Başkent Cakarta'da, TG Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ'nin ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında yapılan Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı başladı.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık Yöneticisi Gönül Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Endonezya, fuarcılıkta bizim için yeni bir bölge ve burada büyümeyi istiyoruz. Burada ilk kez fuar yapmakla birlikte başarılı bir fuar geçirebilirsek önümüzdeki yıllarda Endonezya'nın, mermer sektörünün önemli merkezi haline gelebileceğini düşünüyoruz.'' dedi.

Fuarda, Türkiye, İtalya ve Brezilya'nın yoğun katılımıyla 8 farklı ülkeden 75 firmanın yer aldığını söyleyen Akyıldız, fuar süresince de 4 bin civarında "nitelikli" ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.

Akyıldız ayrıca, düzenlenen fuarı bölgeye kazandırmak istediklerini ve sonuçları ne olursa olsun bu işi sürdürme eğiliminde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Endonezya, son yıllardaki ekonomik büyüme oranı, gelişen ekonomisi, kaynakları ve nüfus yapısıyla da dünyanın önemli ekonomilerinden biri olacağı yönünde altyapıya sahip. Endonezya bu bölgede, Türk ihracatçısı ya da getirdiğimiz diğer uluslararası firmalar açısından bölgedeki diğer ülkelere satış yapmak için de önemli bir merkez olabilir.''

Firma olarak Türkiye'den fuara ilk kez katıldıklarını söyleyen Tutku Öcal, Endonezya'da mermer sektöründeki alıcılarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla burada bulunduklarını belirterek, son yıllarda gelişen inşaat sektörü ile Endonezya'nın mermer sektörü için önemli bir pazar haline geleceğini düşündüklerini bildirdi.

Türk mermerinin kaliteli olduğuna ve Türkiye'den özellikle bej mermerinin bu bölgede yoğun talep gördüğüne dikkati çeken Öcal, bu alanda ihracatlarını da arttırmak istediklerini kaydetti.

Fuar, 17 Kasım'a kadar devam edecek.

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CakartaEndonezyaFuarUluslararası Doğal Taş Ve Teknolojileri Fuarı
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