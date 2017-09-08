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Endonezya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

- Situbondo bölgesindeki tatbikata Endonezya'dan 160, ABD'den 104 deniz askeri birliği katılıyor

Endonezya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

CAKARTA (AA) - Endonezya ve ABD deniz kuvvetleri ortak tatbikat yapıyor.

Endonezya ve ABD, iki ülke arasındaki Su Üzerinde Hazırlık ve Eğitim İşbirliğinin (CARAT-2017) bir parçası olarak Endonezya'nın Doğu Java eyaletinin Situbondo bölgesindeki deniz kuvvetleri eğitim sahasında ortak tatbikata başladı.

Tatbikat, Endonezya deniz kuvvetlerinden 160 ve ABD'den 104 olmak üzere 264 deniz askeri birliğini kapsıyor.

Endonezyalı Deniz Kuvvetleri Amirali Ary Atmaja, dün başlayan ortak askeri faaliyete ilişkin açıklamasında, bu tatbikatla sosyal faaliyetler, güvenlik, deniz ve hava operasyonlarına yönelik eylemler konusunda iş birliği ve kabiliyetlerin ortak yürütülmesinin amaçlandığını bildirdi.

Atmaja, ayrıca iki ülke donanması arasındaki ilişkileri artırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen tatbikatın, Endonezya ve ABD ikili ilişkilerini de geliştireceğine ve katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

ABD, ilk olarak 1995'te organize ettiği CARAT ile deniz kuvvetleri ilişkilerini güçlendirmek, bölgesel iş birliği ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Filipinler, Singapur, Endonezya, Tayland, Kamboçya, Brunei, Bangladeş, Doğu Timor ve Malezya ile ilgili anlaşmalar çerçevesinde yıllık olarak ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

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ABDDeniz KuvvetleriEndonezyaOrta JavaTatbikat
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