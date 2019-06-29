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Endonezya ve Hindistan 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyor

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Hindistan'ın, 2025 yılına kadar ticaret hacmini 50 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.Kompas gazetesinin haberine göre, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı...

Endonezya ve Hindistan 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyor
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CAKARTA (AA) - Endonezya ve Hindistan'ın, 2025 yılına kadar ticaret hacmini 50 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Widodo ve Modi’nin görüşmesinde, 6 yıl içerisinde Endonezya ve Hindistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

İki liderin ayrıca, deniz güvenliği, savunma, ticaret ve yatırım gibi alanlarda ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Endonezya İstatistik Ajansı’nın verilerine göre, iki ülke arasında 2016 yılında 12,9 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2017’de 18,1 milyar dolar oldu.

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