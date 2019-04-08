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Endonezya ve Malezya'dan AB'ye palm yağı itirazı

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Malezya, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan palm yağı krizine karşılık ortak itirazda bulundu.Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, Devlet Başkanı Joko...

Endonezya ve Malezya'dan AB'ye palm yağı itirazı
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CAKARTA (AA) - Endonezya ve Malezya, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan palm yağı krizine karşılık ortak itirazda bulundu.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, Devlet Başkanı Joko Widodo ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, AB'nin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarına itiraz amaçlı AB yetkililerine ortak mektup gönderdiğini belirtti.

İki ülkenin itirazında palm yağı sektöründeki çiftçilerin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Pandjaitan, 20 milyonluk palm yağı çiftçisinin geçim kaynağına ilişkin büyük endişe duyduklarını ve bu nedenle hükümetlerin ortak hareket etmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Öte yandan geçen ay sonu Malezya ve Endonezya, palm yağı politikalarının sürmesi halinde AB ürünlerini boykot etme tehdidinde bulunmuştu.

- AB'nin palm yağını sınırlandırma ve yasaklama planı 

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı. 

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.   Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin yasaklama kararını bir süredir protesto ediyor.

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Avrupa BirliğiEndonezyaMalezyaOrtak ItirazPalm Yağı Krizi
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