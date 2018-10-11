Endonezya ve Singapur arasında para takası anlaşması

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Singapur, küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle para takası (swap) anlaşması için mutabakata vardı.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan 3. olağan gayriresmi ikili görüşme kapsamında Bali’ye gelen Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Widodo ve Loong, iki ülkenin merkez bankaları arasında iş birliğini artırmak ve küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle para takası (swap) anlaşması yapılması konusunda mutabık kaldı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Endonezya Merkez Bankası ve Singapur Merkez Bankası arasında imzalanan 10 milyon dolar değerindeki swap ve repo anlaşmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Küresel piyasalardaki belirsizliklere değinen Widodo, iş birliklerinin, odak noktaları olduğunu vurguladı.

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo da iki liderin, her iki ülkenin de küresel belirsizliğe dayanabileceğine inandığını ifade etti.

Warjiyo, iki ülke merkez bankasının anlaşmayı takip edeceğini belirterek, iş birliğinin detaylarının daha sonra ilan edileceğini bildirdi.



Singapur; Çin, ABD, Japonya ve Hindistan’ın ardından Endonezya’nın 5'inci büyük ekonomik ortağı konumunda bulunurken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 36 milyar dolara ulaşmış durumda.



