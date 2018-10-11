Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Endonezya ve Singapur arasında para takası anlaşması

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Singapur, küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle para takası (swap) anlaşması için mutabakata vardı.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini...

Endonezya ve Singapur arasında para takası anlaşması
banner17

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Singapur, küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle para takası (swap) anlaşması için mutabakata vardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan 3. olağan gayriresmi ikili görüşme kapsamında Bali’ye gelen Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Widodo ve Loong, iki ülkenin merkez bankaları arasında iş birliğini artırmak ve küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle para takası (swap) anlaşması yapılması konusunda mutabık kaldı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Endonezya Merkez Bankası ve Singapur Merkez Bankası arasında imzalanan 10 milyon dolar değerindeki swap ve repo anlaşmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Küresel piyasalardaki belirsizliklere değinen Widodo, iş birliklerinin, odak noktaları olduğunu vurguladı.

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo da iki liderin, her iki ülkenin de küresel belirsizliğe dayanabileceğine inandığını ifade etti.

Warjiyo, iki ülke merkez bankasının anlaşmayı takip edeceğini belirterek, iş birliğinin detaylarının daha sonra ilan edileceğini bildirdi.

Singapur; Çin, ABD, Japonya ve Hindistan’ın ardından Endonezya’nın 5'inci büyük ekonomik ortağı konumunda bulunurken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 36 milyar dolara ulaşmış durumda.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaPara TakasıSingapurSwap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1