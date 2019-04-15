Endonezya ve Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri artırmak amacıyla yüksek seviyeli dayanışma mekanizması kurma kararı aldı.



Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, umre ziyareti için eşi Iriana Widodo ile birlikte Suudi Arabistan'a giden Devlet Başkanı Joko Widodo, dün gece Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gayriresmi bir görüşme yaptı.



Görüşmede, iki ülkenin yatırım görüşmeleri ve ekonomide iş birliğini artırmak için liderler düzeyinde dayanışma mekanizması kurularak her yıl düzenli toplantı yapılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.



Widodo, Endonezya’nın Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu"nun bir parçası olmak istediğini belirtirken, Selman da Endonezya ile enerji ve petrokimya alanlarında iş birliği konusunda istekli olduklarını kaydetti.



Bu arada, Widodo'nun Selman ile görüşmesinden önce Kral Selman bin Abdülaziz ile de yaptığı ikili görüşmede, tarafların ekonomik ilişkileri geliştirmede hemfikir olduğu bildirildi.



Endonezya ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 6,13 milyar dolara ulaşmıştı.