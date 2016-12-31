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Endonezya yeni yıla girdi

- Başkent Cakarta'da yaklaşık bir milyon kişi 2017 yılını havai fişek gösterileriyle karşıladı - Yılbaşı kutlamaları için ülke genelinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı

Endonezya yeni yıla girdi

CAKARTA (AA) - Endonezyalılar, 2017 yılına başkent Cakarta'da düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.

Başkentteki havai fişek gösterilerini izlemek için toplanan kalabalık, yeni yılı coşkuyla kutladı.

Yaklaşık bir milyon kişi kutlamalar için başkentin merkezinde bulunan Bundaran HI Meydanı'nda toplandı ve görkemli havai fişek gösterileriyle 2017 yılına "merhaba" dedi.

Yeni yıl kutlamaları için toplanan kalabalık hava fişek gösterileriyle coşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Şehir merkezinde düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçılar düzenlenen konserlerde sahne alarak, performanslarını sergiledi.

Yeni yıl kutlamaları için çevre şehirlerden başkente 300 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

- Yılbaşı kutlamaları için özel güvenlik önlemleri alındı

Endonezya polisi, yeni yıl kutlamalarına bir hafta kala gerçekleştirilen operasyonlar sırasında DEAŞ bağlantılı bazı şüphelilerin evlerinde el yapımı bomba yakalaması üzerine, olası bir terör saldırısına karşı ülke genelinde üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Başkentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulurken, alışveriş merkezileri ve kalabalık alanlarda güvenlik arttırıldı.

Öte yandan, bazı Endonezyalı Müslümanlar, yeni yılı camilerde ibadet ederek ve Kuran-ı Kerim okuyarak, karşıladı.

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CakartaEndonezyaYeni YılYılbaşı Kutlamaları
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