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Endonezya'da Bağımsızlık Günü kutlamaları

- Kutlamalarda, un içinde bozuk para bulma, yağlı direklere tırmanma ve çuvalla yürüme yarışı gibi etkinlikler yapıldı - Başkentteki tüm caddeler Endonezya bayraklarıyla süslendi

Endonezya'da Bağımsızlık Günü kutlamaları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da "Merdeka" olarak da bilinen Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Endonezya’nın bağımsızlığının 72. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere binlerce Endonezyalı katıldı.

Etkinliklerdeki yarışma ve oyunlara halk büyük ilgi gösterdi.

Un içinde bozuk para bulma, yağlı direklere tırmanma ve çuvalla yürüme yarışı gibi oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kültürel ve geleneksel adetlere bağlı kalarak kutlanan bağımsızlık günündeki yarışmalar, "azmin başarı getireceği" mesajını taşıyor.

Etkinliğe katılan Pak Septiaji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos’un Endonezya için çok önemli olduğunu belirterek, “Bugün Endonezya için adeta hayat duruyor ve insanlar Bağımsızlık Günü kutlamalarına odaklanıyor. Çocuğundan yaşlısına herkes kutlama yaparak oyunlarda yer alıyor. Mücadeleyi temsil eden yarışmaları özellikle çocuklarımız bugünün önemini anlasınlar diye düzenliyoruz.” dedi.

Bağımsızlık Günü nedeniyle bir gün resmi tatil ilan edilen ülkede, başkentteki tüm caddeler Endonezya bayraklarıyla süslendi, birçok yol trafiğe kapatıldı.

Japonya'nın 1942 ila 1945 yıllarında işgal ettiği Endonezya, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından 17 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.

Endonezya’da Bağımsızlık Günü, her yıl 17 Ağustos'ta kültürel oyun ve etkinliklerle kutlanıyor.

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CakartaEndonezyaBağımsızlık Günü
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