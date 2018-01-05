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Endonezya'da kaplanın saldırdığı kadın öldü

PEKANBARU (AA) - Endonezya'nın batısında Sumatra kaplanının saldırdığı kadın hayatını kaybetti. Yerel polis, Riau'ya bağlı Indragiri Hilir bölgesinde palmiye çiftliğinde işçi olan 33 yaşındaki kadının, nesli tükenen Sumatra...

Endonezya'da kaplanın saldırdığı kadın öldü

PEKANBARU (AA) - Endonezya'nın batısında Sumatra kaplanının saldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Yerel polis, Riau'ya bağlı Indragiri Hilir bölgesinde palmiye çiftliğinde işçi olan 33 yaşındaki kadının, nesli tükenen Sumatra kaplanının saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaplanın saldırısı sırasında kadın dahil üç işçinin ağaca tırmandığı, hayvanın kadını ağaçtan aşağı çektiği bildirildi.

Endonezya, 400 civarında Sumatra kaplanına ev sahipliği yapıyor. Ülkede bu hayvanların sayısının 1970'lerde bin olduğu ifade ediliyor.

Avlanma ve ormanlık alanların yok edilmesinin, Sumatra kaplanlarının neslinin tükenmesine neden olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSumatra Kaplanı
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