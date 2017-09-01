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Endonezya'da Kurban Bayramı

- Dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

Endonezya'da Kurban Bayramı

SULAWESİ (AA) - Dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu.

2010 yılında Kuzey Sulawesi'nden ayrılarak il olan Gorontalo'da bayram namazı için Müslümanlar Mesjid Aging Baiturrahim Camisi'ne akın etti.

Camiye sığmayanlar, caddelerde saf tutarak bayram namazını kıldı.

Bayram namazlarına kadınların da yoğun katıldığı ülkede, dini bayramlarda renkli giyinme geleneği sürdürüldü. Rengarenk giyinen Endonezyalılar bayram namazında göz alıcı görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram NamazıGorontaloKuzey SulawesiMesjid Aging Baiturrahim camisiMüslümanlar
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