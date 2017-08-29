Endonezya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Başkent Cakarta'da belirli noktalara kurulan kurban pazarlarında, küçükbaş hayvanlar yaklaşık 120 dolara, büyükbaşlar ise bin dolara alıcı buluyor.

Kurban pazarlarında bufalolar da büyük talep görüyor.

Cakarta'nın Tanah Abang Caddesi'nde kurulan pazardaki satıcılardan Mas Haidi, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Endonezya’nın tüm bölgelerine has kurbanlık satmaya çalışıyorum. Bu bölgelerden gelip başkent Cakarta’da yaşayanlar, kendi bölgelerine has hayvan türlerini tercih ediyor. Çeşitlilik olunca satışlar da artıyor.” dedi.

Kurban almak için pazara gelen Tevfik Abdat de “Kurbanlıklar çok pahalı. Bakmak için geldim ancak fiyatlar halen pahalı. Sanırım kurbanlığımı bayramın ilk günü alacağım. O zaman fiyatlar daha ucuz oluyor.” diye konuştu.

Birçok Endonezyalı da kurbanlarını vakıflar aracılığıyla yardıma muhtaç insanlara bağışlıyor.









