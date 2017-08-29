Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Endonezya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Başkent Cakarta'da belirli noktalara kurulan kurban pazarlarında, küçükbaş hayvanlar yaklaşık 120 dolara, büyükbaşlar ise bin dolara...

Endonezya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Başkent Cakarta'da belirli noktalara kurulan kurban pazarlarında, küçükbaş hayvanlar yaklaşık 120 dolara, büyükbaşlar ise bin dolara alıcı buluyor.

Kurban pazarlarında bufalolar da büyük talep görüyor.

Cakarta'nın Tanah Abang Caddesi'nde kurulan pazardaki satıcılardan Mas Haidi, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Endonezya’nın tüm bölgelerine has kurbanlık satmaya çalışıyorum. Bu bölgelerden gelip başkent Cakarta’da yaşayanlar, kendi bölgelerine has hayvan türlerini tercih ediyor. Çeşitlilik olunca satışlar da artıyor.” dedi.

Kurban almak için pazara gelen Tevfik Abdat de “Kurbanlıklar çok pahalı. Bakmak için geldim ancak fiyatlar halen pahalı. Sanırım kurbanlığımı bayramın ilk günü alacağım. O zaman fiyatlar daha ucuz oluyor.” diye konuştu.

Birçok Endonezyalı da kurbanlarını vakıflar aracılığıyla yardıma muhtaç insanlara bağışlıyor.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CakartaEndonezyaKurban BayramıKurban Pazarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5