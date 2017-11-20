Endonezya'da meclis başkanına yolsuzluktan gözaltı

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclis Başkanı Setya Novanto, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.



Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Yolsuzluk Mücadele Kurumu (KPK), elektronik kimlik kartı (e-KTP) projesine sağlanan kamu fonunda adı 170 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarına karışan Temsilciler Meclisi Başkanı Setya Novanto'yu sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Novanto, perşembe günü geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin tamamlandığı hastaneden çıkarken gözaltına alınarak KPK merkezine götürüldü.



Yapılan operasyonda evinde bulunamayan Novanto'nun, ertesi gün yaşadığı kaza ve yaralanmayla gelişen hastane sürecinin soruşturmadan kaçmak ve zaman kazanmak amacıyla yapılmış bir girişim olduğu iddia edilmişti.



Elektronik kimlik kartında gerçekleşen 170 milyon dolarlık yolsuzlukta, 42 milyon doları zimmetine geçirdiği iddia edilen Novanto'nun, suçlu bulunması halinde de 20 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

KPK, bu ay başında yeniden şüpheli bulduğu ve yolsuzluk suçlamalarını reddeden Novanto'yu temmuz ayında da şüpheli ilan etmiş ancak Novanto’nun yasal gücünü kullanarak soruşturma dosyasından adını düşürdüğü öne sürülmüştü.

Bu arada Devlet Başkanı Joko Widodo da KPK'nin başlattığı soruşturma çerçevesinde gelişen olaylar üzerine aynı zamanda Golkar Partisi'nin Başkanı olan Novanto'ya yasal süreci takip etmesi çağrısında bulunmuştu.



Devlet Başkanı Widodo'nun ilk iki yıllık iktidarında Temsilciler Meclisi ve Bölgesel Yasama Meclisinin 122 üyesi ve 17 vali dahil çok sayıda üst düzey yetkilisi yolsuzluktan mahkum oldu.