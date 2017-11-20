Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Endonezya'da meclis başkanına yolsuzluktan gözaltı

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclis Başkanı Setya Novanto, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Yolsuzluk Mücadele Kurumu (KPK), elektronik kimlik kartı (e-KTP) projesine sağlanan kamu fonunda...

Endonezya'da meclis başkanına yolsuzluktan gözaltı

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclis Başkanı Setya Novanto, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Yolsuzluk Mücadele Kurumu (KPK), elektronik kimlik kartı (e-KTP) projesine sağlanan kamu fonunda adı 170 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarına karışan Temsilciler Meclisi Başkanı Setya Novanto'yu sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Novanto, perşembe günü geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin tamamlandığı hastaneden çıkarken gözaltına alınarak KPK merkezine götürüldü.

Yapılan operasyonda evinde bulunamayan Novanto'nun, ertesi gün yaşadığı kaza ve yaralanmayla gelişen hastane sürecinin soruşturmadan kaçmak ve zaman kazanmak amacıyla yapılmış bir girişim olduğu iddia edilmişti.

Elektronik kimlik kartında gerçekleşen 170 milyon dolarlık yolsuzlukta, 42 milyon doları zimmetine geçirdiği iddia edilen Novanto'nun, suçlu bulunması halinde de 20 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

KPK, bu ay başında yeniden şüpheli bulduğu ve yolsuzluk suçlamalarını reddeden Novanto'yu temmuz ayında da şüpheli ilan etmiş ancak Novanto’nun yasal gücünü kullanarak soruşturma dosyasından adını düşürdüğü öne sürülmüştü.

Bu arada Devlet Başkanı Joko Widodo da KPK'nin başlattığı soruşturma çerçevesinde gelişen olaylar üzerine aynı zamanda Golkar Partisi'nin Başkanı olan Novanto'ya yasal süreci takip etmesi çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Widodo'nun ilk iki yıllık iktidarında Temsilciler Meclisi ve Bölgesel Yasama Meclisinin 122 üyesi ve 17 vali dahil çok sayıda üst düzey yetkilisi yolsuzluktan mahkum oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaGözaltıTemsilciler Meclis Başkanı Setya NovantoYolsuzluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5