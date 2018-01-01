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Endonezya’da yolcu teknesi nehirde alabora oldu: 8 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Kuzey Kalimantan eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, 5'i çocuk 48 kişinin bulunduğu teknenin Tanjung...

Endonezya’da yolcu teknesi nehirde alabora oldu: 8 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Kuzey Kalimantan eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, 5'i çocuk 48 kişinin bulunduğu teknenin Tanjung Selor bölgesinden Tarakan’a gitmek üzere yola çıktıktan kısa bir sonra Sesayap Nehri’nde alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 27 kişiyi kurtardığı ve 8 kişinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Kayıp 13 kişi için bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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AlaboraCan KaybıEndonezyaKalimantanYolcu Teknesi
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