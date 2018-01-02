Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Kuzey Kalimantan eyaletinde, nehirde alabora olan yolcu teknesinden 42 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.



Eyaletteki arama kurtarma yetkilisi Manangap Djumala, Sesayap Nehri'nde alabora olan yolcu teknesinden toplamda 42 kişinin kurtarıldığını, halen kayıp olan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Djumala, teknede 48 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu belirlediklerini ifade ederek daha önce açıklanan yolcu sayısındaki karışıklığın genellikle çocukların kayıt altına alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

Dün kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Dün Tanjung Selor bölgesinden Tarakan'a gitmek üzere yola çıkan tekne kısa süre sonra Sesayap Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

