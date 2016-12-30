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Endonezya'daki doğal afetler

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, 2016, son 14 yılın en fazla doğal afet yaşanan senesi oldu.Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BNPB) 2016'da Endonezya'da son 14 yılın en fazla doğal afetinin yaşandığını duyurdu.BNPB'nin verilerine göre,...

Endonezya'daki doğal afetler

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, 2016, son 14 yılın en fazla doğal afet yaşanan senesi oldu.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BNPB) 2016'da Endonezya'da son 14 yılın en fazla doğal afetinin yaşandığını duyurdu.

BNPB'nin verilerine göre, 2015'te bin 967 doğal afet yaşanırken, 2016'de yüzde 35'lik artışla 2 bin 342 afet yaşandı.

Yaşanan felaketlerde 522 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3 milyon kişi de yaralandı.

Ülkede 2016'da en çok deprem, sel ve heyelan yaşandı.

Aralık başında Açe eyaletinin Pidie şehrinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 103 kişi hayatını kaybetmişti.






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Anahtar Kelimeler:
CakartaDoğal AfetEndonezya
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