Endonezya'daki İslam örgütlerinden Arakan'daki saldırılara tepki

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın önde gelen İslam örgütleri, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

“Jakartapost” gazetesinde yer alan habere göre, Nahdlatul Ulema (NU) ve Muhammadiyah Cemaati, Arakan’daki Müslüman köylerine yapılan saldırıları kınadı.

Ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden NU'nun Genel Sekreteri Helmy Faishal Zaini, “NU olarak bölgedeki son gelişmeleri takip edip yardımlarımızı ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda diğer cemaatleri de uyararak, onları bilgilendireceğiz.” dedi.

Endonezya’nın ikinci büyük İslami örgütü olan Muhammdiyah Cemaatinin Başkan Yardımcısı Hajriyanto Thohari de hükümete ve ASEAN İnsan Hakları Komisyonuna harekete geçmesi çağrısında bulunarak, “Arakan’da Müslümanların öldürülmesini durdurmak için gerekli adımların atılması gerekiyor. Endonezya halkı, Arakan’da Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıları büyük bir sorun olarak algılamaktadır. Bu sorun, Endonezyalı Müslümanları germektedir. Endonezya’dan Arakan’daki Müslümanlara yardım göndermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu