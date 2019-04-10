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Endonezya'dan ASEAN'a ticarette yerel para kullanma önerisi

CAKARTA (AA) - Endonezya, dolara bağımlılığı azaltmak için ASEAN ülkeleri arasındaki ticari işlemlerinde yerel para kullanılmasını önerdi.Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Merkez Bankası (BI) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği...

Endonezya'dan ASEAN'a ticarette yerel para kullanma önerisi
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CAKARTA (AA) - Endonezya, dolara bağımlılığı azaltmak için ASEAN ülkeleri arasındaki ticari işlemlerinde yerel para kullanılmasını önerdi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Merkez Bankası (BI) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinde karşılıklı ticaret işlemlerinde ABD dolarına bağımlılığı azaltmak için yerel para kullanılması önerisinde bulundu.

Endonezya’nın güncel olarak Malezya, Tayland ve Filipinler olmak üzere 3 ASEAN ülkesi ile ticarette yerel para kullanılmasına ilişkin iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Bu arada, ASEAN içerisinde yerel para kullanımının genişletilmesine ilişkin BI’nın hazırladığı taslağın, bu yıl sonunda ilgili çalışma komitesi tarafından görüşüleceği bildirildi.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaGüneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)Ticari İşlemYerel Para
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