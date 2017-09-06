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Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut, "Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

ANKARA (AA) - Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut Panjaitan, Suriye'de DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Luhut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki çok sayıda Endonezya vatandaşının ülkelerine geri dönmek istediğini söyledi.

"Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç var." ifadesini kullanan Luhut, bunun yanı sıra Endonezya ve Türkiye'nin savunma ve ekonomi alanlarında sinerji yaratabileceğini dile getirdi.

Luhut, Türkiye'nin, bilhassa Singapur'da kullanılan gelişmiş silah teknolojisine sahip olduğunu anımsatarak, Endonezya ve Türkiye'nin silah teknolojisi geliştirme konusunda ortak çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Luhut, "Bu devam ederse her iki tarafın yararına olacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konusunda da Luhut, "Türkiye, Endonezya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarına girebilir. Biz de Avrupa pazarına girebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞDünyaEndonezyaLuhut Panjaitan
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