Endonezya'dan Grasberg madenine dev yatırım

CAKARTA (AA) - Endonezya, ABD’li maden şirketi Freeport-McMoran ile dünyanın en büyük altın ve bakır madenleri arasında yer alan Grasberg’in yüzde 51 hissesini 3,85 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıkladı.



Endonezya haber ajansı Antara’nın haberinde, devlete ait PT Inalum maden şirketinin, (Indonesia Asahan Aluminum) ülkenin doğusundaki Papua’da bulunan Grasberg madeninin yüzde 51 hissesini 3,85 milyar dolara satın almak için Freeport-McMoran’ın yerel şirketi PT Freeport Indonesia ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında uzun süredir devam eden hisse çoğunluğunu satın alma sürecinin zorlu geçtiğini, bugün varılan anlaşmayla sahip olunan yüzde 9,36’lık payının yüzde 51’e çıkacağını ifade etti.

Anlaşmayla Endonezya hükümeti işletmede hisse çoğunluğunu eline alırken, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Papualılar, geçen yıl mart aynda düzenledikleri gösteriyle "yasa dışı" olarak belirttikleri maden faaliyetlerinin sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan dünyanın en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip Papua bölgesi, eski bir Hollanda kolonisiydi ve 1969 yılında Endonezya'ya dahil olmuştu.

Bağımsızlığını ilan etmek için Batı Papua'da 1965'te kurulan Özgür Papua Hareketi (OPM), Endonezya Devleti tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen, örgütün gerilla kolu mücadeleye devam ediyor.