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Endonezya'dan Kuzey Kore'nin nükleer denemesine kınama

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birden çok kararının ihlali...

Endonezya'dan Kuzey Kore'nin nükleer denemesine kınama

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birden çok kararının ihlali anlamına gelen ve Kuzey Kore tarafından icra edilen nükleer testin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer testler doğaya zarar vererek insanların sağlığını riske atıyor. Kuzey Kore'nin bu denemelerden vazgeçmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
CakartaEndonezyaKuzey Kore'nin Nükleer Denemeleri
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