Endonezya'dan Myanmar'a şiddeti durdurma çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki şiddeti derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Myanmar'da temaslarda bulunan Bakan Marsudi, Myanmar ordusu Başkomutanı Kıdemli General Min Aung Hlaing ile görüşmesinde Arakan'daki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı yaptı.

Bakan Marsudi, General Min Aung Hlaing'e Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinde yaşanan her türlü şiddet olayını derhal durdurması ve Arkanlı Müslümanlar dahil bölge halkının tamamına koruma sağlaması gerektiğini vurguladı.

Marsudi, Arakan'daki şiddet olaylarını azaltma çabalarının, Myanmar güvenlik güçlerinin ana önceliği olması gerektiğinin de altını çizdi.

Ayrıca haberde, General Hlaing'ın, "Myanmar ordusunun Arakan bölgesinde istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmek için çaba sarf ettiğini" söylediği aktarıldı.

Marsudi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile dünkü görüşmesinde, barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra bölge hakının korunması ve uluslararası yardımların erişimine izin verilmesi gibi konuları içeren 4+1 maddelik çözüm önerisinde bulunmuştu.

Marsudi, bugün Bangladeş'in başkenti Dakka'ya geçerek Arakanlı sığınmacıların durumunu görüşecek.