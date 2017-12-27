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Endonezya'dan Guatemala'ya kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Endonezya'dan Guatemala'ya kınama

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Endonezya hükümetinin, Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kınadığı belirtildi.

Bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs'ün durumuna ilişkin uluslararası bir anlaşmanın sürdürülmesinin, Filistin-İsrail sorununda iki devletli bir çözüme kavuşmasında önem taşıdığı kaydedildi.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales iki gün önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını bildirmişti.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı durumda bulunuyor.

Muhabir: Mahmut Atanur

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DünyaEndonezyaGuatemala
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