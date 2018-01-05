Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Endonezyalı turist tur otobüsünde ölü bulundu

MANİSA (AA) - Endonezyalı bir turist, Manisa'nın Salihli ilçesinde, tur şirketine ait otobüsün içerisinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Endonezya'dan İstanbul'a gelen Nugroho Wijay Kusuma (19), annesi Minarni Lıstyowatı...

Endonezyalı turist tur otobüsünde ölü bulundu

MANİSA (AA) - Endonezyalı bir turist, Manisa'nın Salihli ilçesinde, tur şirketine ait otobüsün içerisinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Endonezya'dan İstanbul'a gelen Nugroho Wijay Kusuma (19), annesi Minarni Lıstyowatı (53) ile özel bir tur şirketine ait otobüsle Salihli'ye gelerek tarihi yerleri gezdi.

Sart Mahallesi Gymnasium tarihi ören alanına geldiklerinde tur otobüsünde bulunan Kusuma'nın hareketsiz olduğunu gören annesi Lıstyowatı durumu tur yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemede Kusuma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kusuma'nın cenazesi savcılık incelemesinde ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Annesi Lıstyowatı jandarmaya verdiği ifadesinde oğlunun mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu ve bir yıl öncede testis kanserinden ameliyat geçirdiğini söyledi.

İfadesinde oğlunun bir yıldır rahatsız olduğunu, bitkisel ilaçlar kullandığını anlatan Lıstyowatı, oğlunun ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli bir durumun bulunmadığını, rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OtobüsSalihliTur şirketiTurist
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5