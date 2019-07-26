Doğal aydınlatmaların endüstriyel yapılardaki önemini biliyoruz. Enerji tüketimini azaltmasının yanı sıra doğal ışığın içeride çalışan personellerin motivasyonun artırması da cabası. Polinet firmasının polikarbonat ürün ve sistemleri ısı-su-rüzgar yalıtım özellikleri, kolay-hızlı-güvenli uygulamalarıyla da işlevsel ve ekonomik avantajlar sağlar.



Endüstriyel çatı kaplaması olarak kullanılan Easylux, Masterlux ve Grecalux polikarbonat paneleri su ,rüzgar geçirmemesi ve ısı kaybı oluşturmaması sebebiyle müşterilerinin beklentisini fazlasıyla karşılıyor. Polikarbonat ailesi üyelerinden Easylux pc paneller ; Binili sistem çatı sandviç paneli ile birlikte kullanılması için tasarlanmış formu ve montaj birleşim detayları sayesinde , hiçbir su etkisine maruz kalmadan hızlı, kolay ve güvenli bağlantıyı mümkün kılar. MasterLux sistem; Kepli sistem çatı sandviç panelleriyle birlikte kullanılan ,rüzgar, su ve ısı kaybı problemlerine karşı gösterdiği yüksek performansla pazardaki en doğru üründür. Altı duvarlı gövde yapısıyla çok yüksek ısı yalıtımı ve yük dayanımı sağlar. GrecaLux; Trapez formu sayesinde yüksek mukavemet gösteren ve endüstriyel çatı , cepheler için ekonomik çözümler sunan üç duvarlı bir polikarbonat panel sistemidir.Çok uzun mesafeli alanlarda birbirine kolayca eklenerek herhangi birleşim aksesuarı olmadan kolayca uygulanabilirler.



Tüm bu polikarbonat ürün ailesi üstün özelikleri sayesinde sayesinde şeffaf çatılar ve cepheler için ideal alternatifli çözümler oluşturur. Panellerin montajının kolay ve güvenli olmasıyla endüstriyel alanlarda tercih sebebi oluyor.



Kolay formlara girebilen, cama göre çok daha dayanıklı ve çok daha hafif olan transparan Polikarbonat Paneller, çok duvarlı gövde yapıları sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlarken yüksek ışık geçirgenliği ile çatı ,cephelerde güvenli bir şekilde kullanılır. Ayrıca yüzde yüz geri dönüşüm ve sıfır atık özelliğiyle çevreci bir malzeme olan Polikarbonat Paneller, mimari yapıların doğal ışık ihtiyaçlarını karşılayarak en doğru sistemsel çözümler sunuyor.