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Enerji hattı ve yangın emniyet yolunda yem bitkisi yetiştirilecek

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız" - "Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız" - "Hayvancılığın geliştirilmesi için orman alanlarında otlatmaya açılan miktarı artırarak bunu yüzde 53'e çıkartıyoruz"

Enerji hattı ve yangın emniyet yolunda yem bitkisi yetiştirilecek
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İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız." dedi.

İzmir Kiraz'da STK'lar, muhtarlar ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Pakdemirli, ilçenin kendisi için önemli bir yeri olduğunu ve buradaki projelere katkıda bulunduğunu söyledi.

Kırsaldaki Suludere Mahallesi'nin su probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Pakdemirli, bölgede yer altı barajı yapılabileceğini bununla ilgili fizibiliteye başladığını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Kiraz'a veterinerlik fakültesinin açılacağına değinen Pakdemirli, bu sayede gençlerin başka yerlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın bereketli ama çok meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım hasılasında dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu aktardı.

Süs bitkisi ve hayvancılıkla ilgili çalışmalardan da bahseden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesi için orman alanlarında otlatmaya açılan miktarı artırarak bunu yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız. Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp 3 yıl bakımını yaptıktan sonra orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz."

- "Yerel seçim son 30 yılın en önemlisi"

Türkiye'nin koalisyonlu dönemlerde büyüyemediğine ve yaklaşan yerel seçimlere de değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu seçim ister istemez vatandaş tarafından teveccüh edilmiş başkanlık sisteminin tastiği, noter onaylaması gibi olacak. Bu belediye seçiminin iki önemli unsuru var. AK Parti'nin belediyeciğinin devamını istiyorsanız, parlamenter sistemin tekrar konuşulmaması, başkanlık sisteminin devamı ve bu sistemin daha da oturması için hükümete, devlete desteğinizi vereceksiniz. Bana göre bu seçimler son 30 yılın en önemli seçimlerinden biri. Çünkü bir sonuç seçimine doğru gidiyoruz. Ben hepinizi AK Partiye oy vermeye davet ediyorum."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İzmir'in son dönemlerde eşine az rastlanır şekilde bir yağış aldığını anımsatarak, hükümetin bölgeye yaptığı barajlar sayesinde aşırı yağışların bir felakete dönüşmesinin önüne geçilerek berekete dönüştürüldüğünü söyledi.


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Bekir PakdemirliIzmirTarım Ve Orman Bakanı
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