Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...
Merakla bekleniyordu Türkiye fiyatı açıklandı
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız Özbekistan'da

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız Özbekistan'da
banner17

TAŞKENT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve beraberindeki heyet, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile görüştü.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem ve Uluslararası Madencilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Gökay Üstün’ün de aralarında yer aldığı Türk heyeti, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile bir araya geldi ve maden alınında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Büyükelçilik Müsteşarı Kemal Özdemir ve Özbekneftgaz Başkanı Bahadır Siddikov’un da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Sultanov, Özbekistan hükümetinin enerji sektörünün geliştirilmesine çok önem verdiğini belirterek, ülkede sektörün geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik çeşitli projelerin hayata geçirilmeye başladığını kaydetti.

Bu projelerde Türk şirketlerinin de yer aldığını ve Türk şirketleriyle iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Sultanov, bir Türk şirketi ile Kungrad Sodyum Fabrikasının hisselerinin alımına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Sultanov, dün MTA ile Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi arasında ülkedeki iki altın ve bir volfram sahasında arama keşif çalışmalarının yapılmasına ilişkin imzalanan anlaşmayı, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılan önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Cansız da, iki ülkenin devlet başkanlarının siyasi iradeleri doğrultusunda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst seviyede taşındığını ve ülkeler arasında enerji alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile MTA arasında dün Nevai ve Cizzah vilayetlerindeki Saritau, Hurob ve Aydım-Jetimtau sahalarında altın ve volfram yataklarının tespitine ilişkin jeolojik çalışmalar ve pilot ölçekli üretim gerçekleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat CansızÖzbekistanÖzbekistan Enerji Bakanı Alişir SultanovÖzbekistan-Türkiye IlişkileriTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5