Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: (1)

KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle bir süre sohbet ederek çalışmalarda kolaylıklar dileyen Albayrak, kendi elleriyle işçilere baklava ikram etti.

Albayrak, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak her sene yeni yıla çalışma arkadaşlarıyla girdiklerini söyledi.

Bu sene kışın sert geçtiğini belirten Albayrak, "TEİAŞ'ta, sahada bu sert kış günlerinde yoğun mesai harcayan arkadaşlarla birlikte geçirelim, yeni yıla birlikte girelim istedik ve bugün burada Kocaeli'de bu zor şartlar altında çalışma ortaya koyan arkadaşlarımızla birlikte girelim istedik." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin çok önemli ve tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tabii AK Parti olarak 14 yılda çok önemli çalışmalar, mesai, büyük projeler, büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduk. Bu çerçevedeki çalışmalarımız Enerji Bakanlığı altında da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Türkiye'nin elektrik alt yapısı bu çerçevede bakıldığında çok ciddi bir yer ihtiva ediyor. Buna müteakip burada olmamızın bir sebebi de geçtiğimiz perşembe günü yaşanan hakikaten çok yoğun fırtına hasebiyle Kocaeli, Sakarya ve İstanbul bölgesini etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasındaki ortaya çıkan yoğun iletim hatlarımızda hasara sebebiyet veren bu resim."

Perşembe gününden itibaren sahadaki sürecin yakından takip edildiğini belirten Albayrak, "Bu süreç bizim için çok önemli çünkü 7 tane ana iletim hattımızı etkileyen bir afetten bahsediyoruz. Ne demek istiyorum yani yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.

- "Bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı"

Albayrak, ilk dakikadan itibaren olayı takip ettiklerini vurgulayarak, olayın ilk yaşandığı andan itibaren ağırlıklı olarak İstanbul'un etkilendiğini belirtti.

"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu." diyen Bakan albayrak, şunları kaydetti:

"Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli yatırım alt yapısıyla özellikle Çanakkale denizaltı geçiş kablo alt yapısı ve Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek yaklaşık perşembe günü gündüz itibarıyla akşam 21.50'ye kadarki kesintiyi ortaya koyarsak cuma günü de sabah saatlerinden akşam 10.00-11.00 saatlerine kadarki süreç içerisinde iki yarım gün yaklaşık yüzde 25-30'unu İstanbul'un onu da bölge ilçelerini de dolaştırarak bu kesintiyi yönettik. Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı."

(Sürecek)



