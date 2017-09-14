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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aliyev'le görüştü

BAKÜ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının üretim ve paylaşım anlaşmasının süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin törene katılmak üzere geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aliyev'le görüştü

BAKÜ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının üretim ve paylaşım anlaşmasının süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin törene katılmak üzere geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, bugün gerçekleştirilen törene tebrik mesajı gönderdiği için Bakan Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve selamlarını iletmesini istedi.

Aliyev, iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin daha da pekişeceğini belirtti.

Bakan Albayrak ise Azerbaycan'da kendisini evinde gibi hissettiğini vurgulayarak, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

Albayrak, "Enerji alanındaki iş birliğimiz dünyaya örnek teşkil ediyor. İş birliğimizi yeni projelerle daha da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği enerji projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham AliyevEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak
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