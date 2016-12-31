Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Sakarya'da

- Beraberindeki heyetle Adapazarı ilçesindeki Sakarya Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketini ziyaret eden Albayrak, enerji nakil hattında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Sakarya'da

SAKARYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketini (SEDAŞ) ziyaret etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları incelemesinin ardından beraberindeki heyetle Sakarya'ya gelen Albayrak, SEDAŞ'ı ziyaret ederek yetkililerle kısa süre basına kapalı toplantı yaptı.

Enerji nakil hattında yapılan çalışmalar hakkında TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Kemal Göçer'den bilgi alan Albayrak, daha sonra yürüyerek SEDAŞ içerisinde faaliyet gösteren TEİAŞ K.B.A. Yük Tevzi İşletme Müdürlüğüne geçti.

Burada Scada Kumanda Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Albayrak, Yük Dağıtım Müdürü İbrahim Bal'dan bilgi aldı.

Albayrak'a incelemeleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emin Dursun, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Albayrak, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakSakarya Elektrik Dağıtım Ve Anonim ŞirketiZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.