"Enerji verimliliğinde kamu, özel sektöre örnek olmalı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması için kamunun özel sektöre örnek olması gerektiğini bildirdi.

Ferdi Erdoğan, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni ve mevcut binalarda enerji verimliliğini artırmak için "enerji performansı" hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji performans sözleşmelerinin; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemi olduğunu aktaran Erdoğan, enerji performans sözleşmelerinin Almanya'da yüzde 75, ABD'de ise yüzde 82'sinin kamu tarafından uygulandığını bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'de 166 kamu binasında aydınlatma, ısıtma, soğutma, yalıtım ve enerji üretimi gibi alanları kapsayan etüt çalışmasının sonucuna göre 26 hastane, 72 okul, 13 yurt, 8 üniversite, 36 idari bina, 8 havaalanı ve 3 cezaevinin enerji verimli hale getirilmesi için toplam 180 milyon 493 bin liralık yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu yatırım sayesinde elektrik ve ısı verimliliği ile yılda 54 milyon 425 bin liralık tasarruf elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, böylece yatırım maliyetinin sadece 3,3 yılda karşılanabildiğine dikkati çekti.

Ferdi Erdoğan, "Enerji ihtiyacının yüzde 75'inin ithalat yoluyla karşılandığı ülkemizde, enerji tasarrufuyla cari açığın düşürülmesini sağlayabiliriz. Türkiye'de enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması için kamu, özel sektöre örnek olmalı. Yüksek gibi görünen yatırım maliyetini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla mevcut binalarımızda uzun yıllar enerji tasarrufu elde etmemiz mümkün." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kentsel dönüşüm büyük bir fırsat"





Ferdi Erdoğan, kentsel dönüşüm sürecinin konutlarda enerji tasarrufunun artırılması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı'nın yapılandırılmasının sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın önemli bir mevzuat olduğunu, burada Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması, 2023 yılına kadar yüzde 23,9 milyon ton eş değer petrol tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar dolar yatırım yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Erdoğan, enerji arzında yaşanan sorunlar ve iklim değişikliği nedeniyle özellikle enerji tüketimi yüksek olan sektörler için enerji verimliliğine yönelik politikaların hayata geçirilmesinin önem kazandığını vurguladı.

Binalarda enerji verimliliğinde terminoloji sorunu yaşandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örneğin yeşil bina, sıfır enerjili bina, pasif ev ve diğer benzer tanımlar net değil. Birbirinin yerine kullanılıyor. Bu tanımlar netleşmeli, herkes aynı dili kullanmalı. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları aralıksız sürmeli. İyi uygulama örneklerinin devamlılığı sağlanmalı ve eğitim çalışmaları pekiştirilmeli, enerji mühendisliği yaygınlaştırılmalı. Enerji verimliliği konusunda mimarlar, makine ve inşaat mühendislerine yönelik mesleki eğitimi ve genel eğitimi ayırmak lazım. Üniversitelerde enerji verimliliği ve yapı malzemeleri dersleri ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların önemi büyük. Bu amaçla üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sanayi iş birliği etkin olarak kullanılabilir. Biz Türkiye İMSAD olarak, bu konuda birtakım çalışmalar yapıyoruz."