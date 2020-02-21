Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Antalya ENEREX Fuarı kapsamında “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” mottosuyla enerji verimliliği ve dönüşümünü masaya yatıracak.

Dünyada ve özellikle ülkemizde enerjinin önemi gitgide artıyor. Özellikle ülkemiz acısından enerji bağımsızlığı ve sürekliliği bulunduğumuz konum itibariyle çok daha fazla anlam ifade ediyor. Bu anlamda, ANFAŞ’ın ev sahipliğinde, 27 Şubat perşembe günü “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” konu başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

YAPDER ve EGD işbirliği ile gerçekleşecek olan “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” konu başlıklı yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı yapacak. Toplantıya ekonomi gazetecileri, STK temsilcileri ve çok sayıda şirket yöneticileri katılacak.

ANFAŞ’ın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak üstlenecektir.

Fuar, 27 Şubat’ta açılacak olan ENEREX Fuarı 29 Şubat'a kadar açık kalacak.