Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilinçlendirme PTTVATANDAŞINHİZMETİNDE Türkiye Motosiklet Şampiyonası Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Erdal Tanas Karagöl
İlaç mucitlerinden harikalar
İlaç mucitlerinden harikalar
Tüketici güveninde düşüş
Tüketici güveninde düşüş
Sanatçılara yeni mekân
Sanatçılara yeni mekân
Yeni şubeler açacak
Yeni şubeler açacak
Otomotivden kötü haber
Otomotivden kötü haber

Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri olan Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı’na (ENEREX) sayılı günler kaldı. Enerji sektörü temsilcileri bu defa ENEREX’de, enerji verimliliği ve dönüşümünü konuşacak.

Enerjinin kalbi Antalya'da atacak
banner17

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Antalya ENEREX Fuarı kapsamında “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” mottosuyla enerji verimliliği ve dönüşümünü masaya yatıracak.

Dünyada ve özellikle ülkemizde enerjinin önemi gitgide artıyor. Özellikle ülkemiz acısından enerji bağımsızlığı ve sürekliliği bulunduğumuz konum itibariyle çok daha fazla anlam ifade ediyor. Bu anlamda, ANFAŞ’ın ev sahipliğinde, 27 Şubat perşembe günü “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” konu başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

YAPDER ve EGD işbirliği ile gerçekleşecek olan “Enerjini Depola Geleceğini Kurtar” konu başlıklı yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı yapacak. Toplantıya ekonomi gazetecileri, STK temsilcileri ve çok sayıda şirket yöneticileri katılacak. 

ANFAŞ’ın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak üstlenecektir. 

Fuar, 27 Şubat’ta açılacak olan ENEREX Fuarı 29 Şubat'a kadar açık kalacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnerjiAntalyaYAPDERENEREXANFAŞCelal ToprakEkonomi Gazetecileri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort