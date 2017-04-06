"Enflasyon dinamikleri politika desteğine bağlı"

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bölgedeki olumlu gelişmelere karşın enflasyon dinamiklerinin devam eden politika desteğine bağlı olduğunu belirterek, "Bu ilerleme belirtilerine rağmen başarı beyan etmek erken." dedi.

Draghi, Frankfurt'ta Finansal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “ECB ve Takipçileri” konulu bir konferansa katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Avro Bölgesinde toparlanmanın ilerlediğini ve şu an ivme kazanmış olabileceğini belirten Draghi, ayrıca yükselişin beklenmedik şekilde sonlanma ihtimalinin azaldığını ve risk dengesinin yukarı doğru kaydığını söyledi.



Enflasyon dinamiklerinin devam eden politika desteğine bağlı olduğunu belirten Draghi, "İlerleme belirtilerine rağmen başarı beyan etmek erken. Fiyat istikrarına ilişkin görünüm değişmedi. Özellikle, büyüme ve istihdam oranları Avro Bölgesinde yükseliş gösterirken, seviyeler açısından önemli boşluklar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Mario Draghi, enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için dört kriter belirlediklerini aktararak şunları kaydetti:



"İlki; manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın sevide yoluna girmesi, ikincisi; enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması, üçüncüsü; enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması ve son olarak; ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil Avro Bölgesinin enflasyonu olması.”





-"Para politikamız çalışıyor"





Bankanın para politikasının işlemesinden, ekonominin görünümünün gelişmesinden emin olduklarını vurgulayan Draghi, sonuç olarak, halihazırda iç fiyat baskısı altında olan kuvvetlerin azalmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



"Ancak çok önemli miktarda parasal duruşa bağlı olan enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmemizi maddi olarak değiştirecek yeterli kanıt görmedik." diyen Draghi, dolayısıyla, bu aşamada mevcut para politikası duruşunun yeniden değerlendirilmesinin gerekli olmadığının altını çizdi.



Draghi, ayrıca faiz oranları, varlık alımları ve sözlü yönlendirme gibi bankanın parasal duruş unsurlarında herhangi bir değişiklik yapmadan önce enflasyonun orta vadede hedefe doğru yakınlaşacağına ve daha az destekleyici para politikası koşullarında bile orada kalacağına dair yeterli güven oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.