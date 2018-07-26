“Enflasyon görünümündeki belirsizlikler azaldı”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve sonrasında orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi.



Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.



Varlık alım programının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceğini aktaran Draghi, ardından programın orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona erdirileceğini dile getirdi.



Avro Bölgesi’nin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda olduğuna dikkati çeken Draghi, şunları kaydetti:



“Küresel ticaret ortamıyla ilgili belirsizliklerin hala belirgin olmasıyla birlikte, son para politikası toplantımızdan beri mevcut olan bilgiler, Avro Bölgesi ekonomisinin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ekonominin altta yatan gücü, enflasyonun hedefimize kalıcı olarak yakınsamasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ve hatta net varlık alımlarımızın kademeli bir şekilde gerilemesinden sonra da devam edeceğine olan inancımızı doğruluyor.”



Draghi, bununla birlikte, yurt içi fiyat baskısının güçlenmesini ve orta vadede manşet enflasyonundaki gelişmelerin daha da artmasını desteklemek için önemli para politikası teşviklerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.





-“Yönetim Konseyi, hedefleri doğrultusunda tüm araçlarını uygun şekilde kullanmaya hazır”





Yönetim Konseyi’nin enflasyon konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu mesajını veren Draghi, “Her halükarda, Yönetim Konseyi, enflasyonun sürekli olarak enflasyon hedefine doğru ilerlemesini sürdürmek için tüm araçlarını uygun şekilde kullanmaya hazır.” ifadesini kullandı.



Draghi, ekonomik görünümü çevreleyen risklere ilişkin ise “Avro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen riskler hala geniş ölçüde denge olarak değerlendiriliyor. Küresel etkenlerle, özellikle korumacılığın tehdidi ile ilgili belirsizlikler belirgin halde. Ayrıca, kalıcı finansal piyasa volatilitesinin artması riski de izlenmeye devam ediliyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirten Mario Draghi, “Geleceğe bakacak olursak, enflasyonun para politikası tedbirleri, ekonomik büyümenin devam etmesi ve ve artan ücret artışı desteğiyle yılın sonuna doğru toparlanması ve ardından orta vadede kademeli olarak artması bekleniyor. “ dedi.





-“Hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç var“





Hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Draghi, parasal analizden gelen sinyallerle ekonomik analiz sonuçlarının sağlamasının, enflasyon oranlarının yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli bir yakınsamasını sağlanmak için geniş miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğunu doğruladığını ifade etti.



Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.





-“Tarihi koşullar yaşadık, bundan dolayı da istisnai tepkiler vermek zorunda kaldık zaman zaman”





Konuşma sonrasında soruları yanıtlayan Mario Draghi, "Merkez bankası tarihinde hiç faiz artışına gidememiş bir başkan olma yolunda ilerliyor gibisiniz. Neden mevcut sorunlarımızı geleneksel para politikalarıyla çözemedik?" şeklinde bir soruya ise “Özellikle de çok büyük bir finansal kriz atlattıktan sonra ve pek çok ülkeyi etkileyen, büyük buhrandan sonra bu yana emsali görülmemiş ciddilikte olarak yorumlanan bir ekonomik krizin ardından bence güzel toparlandık. İşte bu yüzden bazen alışılmışın dışında adımlar atmak durumda kaldık. Yönetim Kurulu durumu değerlendirip gereken neyse onu yapmaya çalıştı. Tarihi koşullar yaşadık, bundan dolayı da istisnai tepkiler vermek zorunda kaldık zaman zaman.” yanıtını verdi.