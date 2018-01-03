Enflasyon rakamlarının yankıları

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Yapılan vergi artışları ve kamu zamlarının enflasyondaki iyileşmeyi sınırlaması söz konusu olabilir. Ekonominin, üçüncü çeyreğe kıyasla son çeyrekte yavaşlasa da 2017 yıl sonu büyümesinin yüzde 6-7 gerçekleşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Baylan, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Küresel büyümenin güçlü ve senkronize seyrinin küresel risk iştahının sürmesine ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinin yüksek seyretmesine neden olduğunu vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:

"Ekim ayından itibaren Türk lirasında gözlenen değer kaybı karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kasım ayında geç likidite penceresi (GLP) faiz oranı ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 12,25 düzeyinde eşitledikten sonra, GLP faiz oranını 50 baz puan daha artırarak, yüzde 12,75 düzeyine yükselttiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, iktisadi faaliyetin güçlü seyri yanında enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler, enflasyon bekleyişleri ve fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerindeki olumlu makro ekonomik performansın sürmesinin ihracat açısından olumlu etkisinin sürdüğünü, altın ticareti ve güçlü büyüme performansının ithalatın artmasında rol oynadığını ortaya koymaktadır. Enerji fiyatlarındaki artış ve net altın ihracatının seyri, dış ticaret üzerinden cari açığı olumsuz etkilemektedir. Türkiye ekonomisi, yüksek büyüme, yüksek enflasyon ve genişleme eğiliminde olan bir cari açık görünümü ile 2017 yılını sonlandırmaktadır."

Baylan, 2018 yılının ilk çeyreğinde olumlu baz etkisi ile enflasyonda bir gerileme beklendiğini belirterek, "Yapılan vergi artışları ve kamu zamlarının enflasyondaki iyileşmeyi sınırlaması söz konusu olabilir. Ekonominin, üçüncü çeyreğe kıyasla son çeyrekte yavaşlasa da 2017 yıl sonu büyümesinin yüzde 6-7 gerçekleşmesi beklenmektedir. Küresel para politikalarındaki normalleşmenin aşamalı seyri ve risk iştahında ciddi değişmeler olmadığı varsayımıyla 2017'de oluşan konjonktürün, 2018 için de geçerli olacağını söylemek mümkündür." ifadelerini kullandı.







