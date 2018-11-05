Enflasyon rakamlarının yankıları

ANKARA (AA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Tüketici fiyatlarında yıllık enflasyonun yüzde 25,24 olması ceplerdeki yangının büyüklüğünü gösteriyor. Enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarının ciddi bir oranda iyileştirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayına ait enflasyon oranlarının açıklandığını anımsatarak, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, yıllık bazda ise yüzde 25,24 olduğunu belirtti.

"TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamakla birlikte açıklanan rakamların dahi ürkütücü boyutlarda olduğunu" öne süren Ergün, şunları kaydetti:

"Tüketici fiyatlarında yıllık enflasyonun yüzde 25,24 olması ceplerdeki yangının büyüklüğünü gösteriyor. Enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarının ciddi bir oranda iyileştirilmesini istiyoruz. Temmuz 2018'de gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı olarak yüzde 9,17 zam almış olan emeklilerimiz, Merkez Bankası tahminleri dikkate alındığında ocak 2019'da yüzde 14,84 oranında zam alacaklar. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları ve TÜİK'in gerçekleşen TÜFE oranları açıklamaları dikkate alınarak ve 'ek ödeme' dahil edilerek yapılan hesaplamalarımıza göre Temmuz 2018 itibarıyla (ek ödeme dahil) bin 713 lira 57 kuruş olan 2000 öncesi işçi emeklisinin en düşük aylığı Ocak 2019'da 254 lira 29 kuruş artışla bin 967 lira 86 kuruşa yükselecek. 2000 sonrası en düşük aylık, Temmuz 2018 itibarıyla yüzde 5 ek ödeme ile birlikte bin 21 lira 40 kuruşa yükselmişti. Bu rakam da Ocak 2019'da 151 lira 57 kuruş artışla bin 172 lira 97 kuruşa yükselecek."