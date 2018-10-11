"Enflasyona karşı milli dayanışmaya hazırız"

İSTANBUL (AA) - Saray Holding, Saray Holding bünyesinde bulunan Saray Bisküvi çatısı altındaki belirlenmiş seçkin markalarda 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu.

Saray Holding tarafından yapılan açıklamada, "Devlet, ülke ve millet olarak sanayici ve perakendeci, tüketici ile el ele ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız.Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, alınmakta olan makro ekonomik tedbirlerin yanı sıra, iş dünyasının alacağı mikro ekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz" değerlendirmelerine yer verildi.

Enflasyonla mücadelenin ekonomideki tüm ilgililerin katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadele olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"57 yıldır ülke ekonomisine ve sanayisine istihdam ve yatırımları ile önemli katkılarda bulunan Saray Holding olarak bizler tüm kadrolarımız ile şirketlerimiz ve markalarımızla üretim ve işletmelerimizde tasarrufa önem vererek, verimliliği ön planda tutup, kaynaklarımızı yüksek verimle kullanıp enflasyonla mücadele sürecinde devletimiz ve ekonomi yönetiminin alacağı her türlü kararda milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, güçlü bir biçimde destek vermeye devam edeceğiz ve elimizi taşın altına koyacağız.

Bu kapsamda; Saray Holding bünyesinde bulunan Saray Bisküvi çatısı altındaki belirlenmiş seçkin markalarımızda 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacağız. Bu indirimin en hızlı şekilde uygulanıp, halkımıza ulaşması için satış noktalarımızla da iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, ekonomi yönetimimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası, kurum ve kuruluşların birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır."









