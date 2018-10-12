İSTANBUL (AA) - Viaport Marina yönetimi, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı aldıklarını, bünyelerinde bulunan tema park ve akvaryuma giriş fiyatında 2018 sonuna kadar yüzde 25 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

Viaport Marina yönetimi, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı aldıklarını bildirdi.



Açıklamada, Viaport Marina yönetiminin, Türkiye'nin refahı ve halkın huzuru için çalışmaya devam ettiği vurgulanarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek veriyoruz. Bu bağlamda halkımızın gönüllerince eğlenebilmesi için, Viaport Marina bünyesinde bulunan tema park ve akvaryumumuzun giriş fiyatında 2018 sonuna kadar yüzde 25 indirim uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte olduğu gibi şimdi de karşılaşacağı herhangi bir sorunun üstesinden geleceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığımız gibi bugün de ülkemize yöneltilen ekonomik saldırıları bertaraf edeceğinden eminiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.



