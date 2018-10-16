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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Gastronomi dalında Türkiye'yi UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda temsil eden Gaziantep'in lezzetlerinde, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında indirime gidildi - Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı: - "Biz de elimizi taşın altına koyduk ve tüm lezzetlerde yüzde 15 indirime gittik" - Lokantacı Ahmet Çadır: - "Şu an para kazanıp kazanmamamız önemli değil, yeter ki devletimiz kazansın, milletimiz kazansın"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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GAZİANTEP (AA) - Gastronomi dalında Türkiye'yi UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda temsil eden Gaziantep'in lezzetlerinde, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında yüzde 15 indirim yapıldı.

Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda başkanları olarak "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında kenetlendiklerini söyledi.

Devlete ve millete sahip çıkmanın tam vakti olduğunu ifade eden Bayrakçı, "Biz de elimizi taşın altına koyduk ve tüm lezzetlerde yüzde 15 indirime gittik. Hiçbir esnafımız buna itiraz etmedi. Bunun içi kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bayrakçı, krizi fırsata çevirmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Turist sayımız hızla artıyor. Önümüzdeki yıl 5 milyon turist hedefimiz var. Buraya gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerimize kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmanın mutluluğu içinde olacağız. Her krizden bir fırsat doğar. Bu krizi bize yaşatanlara biz indirim yaparak karşılık veriyoruz. Bunu fırsata çevireceğiz. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'ndan beri dar ve zor günde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu gazi şehir bu krizde de kendini gösterecektir."

Kentte 21 yıldır lokanta işleten Ahmet Çadır da enflasyonla mücadelede devletin yanında olduklarını ve desteklediklerini kaydetti.

Herkesin kendi çapında elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Çadır, "Sayın Bakanımızın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na bizler de tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımız daha uygun ve kaliteli lezzetler yesin diye tüm ürünlerimizde yüzde 15 indirim yaptık. Şu an para kazanıp kazanmamamız önemli değil, yeter ki devletimiz kazansın milletimiz kazansın." ifadelerini kullandı.


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