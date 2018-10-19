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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

-Ergül Mobilya, Türkiye genelinde 145 mağazasında yüzde 40 indirime ek olarak yüzde 10 indirim gerçekleştirdi

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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İSTANBUL (AA) - Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na bir destek de Ergül Mobilya'dan geldi.

Ergül Mobilya’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bulunan 145 mağazasında yüzde 40 indirime ek olarak yüzde 10 indirim gerçekleştiren Ergül Mobilya, Türkiye'nin büyümesine destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, döviz artışından en çok da evlenecek olan çiftlerin etkilendiklerini belirterek yapılan indirimlerin isabetli olduğunu kaydetti.

Kiraz, 145 mağazasında yüzde 40 indirime ek olarak yüzde 10 indirim gerçekleştirdiklerini aktararak, "Halkımızın kazanmadığı yerde bizim de kazanmamız mümkün değil. Halkımızın alım gücü artsın ki piyasada hareketlilik yaşansın. Ergül Mobilya olarak Türk ekonomisi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik ile tekrar güzel günlere erişeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
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