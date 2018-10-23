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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- FuzulEv, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında faizsiz yüzde 15 indirim kampanyası başlattı

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında faizsiz yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, 1992 yılından bu yana güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, ülkenin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüğünü duyurdu.

FuzulEv, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek vererek insanların ev sahibi olabilmeleri için organizasyon ücretinde yüzde 15 indirim kampanyası başlattı. Herkesin yararlanabileceği kampanya, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyayı FuzulEv olarak kendilerinin de desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde ülkemiz üzerinde uygulanan faiz ve döviz lobisi, yerli ve milli tasarruf modeline olan ihtiyacı arttırdı. Bu kapsamda FuzulEv olarak, tasarrufa dayalı geliştirdiğimiz model ile Türkiye'de 25 yıldır faizsiz, kredisiz, vade farkı ödemeksizin insanların ev hayalini gerçeğe dönüşmesine katkı sağladığımızı gururla belirtmek isterim. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak her önemli adımda desteğimizi sunmaya hazırız. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmiyoruz. Her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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EnflasyonFuzulev
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