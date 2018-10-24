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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Türk Telekom, "Mutlu Tarifeler"e numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla gelen müşterilerine, tarife fiyatı üzerinden 3 ay boyunca ek yüzde 10 indirim sunacak

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom 178. yılında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vermek amacıyla yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı aldı.

Bu kapsamda, 23 Ekim itibarıyla "Mutlu Tarifeler"e numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla gelen Türk Telekom müşterileri, tarife fiyatı üzerinden 3 ay boyunca ek yüzde 10 indirim kazanacak. İndirim, müşterilere otomatik olarak tanımlanacak.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada teklifler, bin dakika ve bin mesaj üzerine 3 gigabayt 27 lira, 5 gigabayt 32 lira, 7 gigabayt 38 lira, 10 gigabayt 45 lira, 15 gigabayt 55 lira olacak.

İlk 3 ay bu fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.


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