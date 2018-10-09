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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

-Koç Holding: -"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları
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İSTANBUL (AA) - Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar TL’lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir. Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmelerine yer verildi.

Uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsurun ekonomide güven ortamının oluşması olduğu belirtilen açıklamada, doğru politikalarla sanayiyi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerini arttıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşımın Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacağı dile getirildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." denildi.

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